Агент Вагнера Лава: «Если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в клуб»

Агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал об интересе к его клиенту со стороны команд РПЛ. По его словам, бразилец не будет раздумывать в случае приглашения от ЦСКА.

«С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», — сказал Феррейра.

Напомним, 34-летний форвард три раза возвращался к красно-синим. В столичной команде он трижды выигрывал чемпионат России, стал 6-кратным обладателем Кубка страны, а также побеждал в Кубке УЕФА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат