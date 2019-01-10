Агент Вагнера Лава: «Если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в клуб»

Автор: Дмитрий Темников 0

Вагнер Лав

Агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал об интересе к его клиенту со стороны команд РПЛ. По его словам, бразилец не будет раздумывать в случае приглашения от ЦСКА. 

«С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», — сказал Феррейра.

Напомним, 34-летний форвард три раза возвращался к красно-синим. В столичной команде он трижды выигрывал чемпионат России, стал 6-кратным обладателем Кубка страны, а также побеждал в Кубке УЕФА.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 16-й тур. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью

Ильзату Ахметову вручили премию «Первая пятерка»

Крылья Советов- Оренбург

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 