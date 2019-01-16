Нападающий «Челси» Эден Азар отказывается продлевать контракт с лондонским клубом. 28-летний бельгиец намерен перейти в мадридский «Реал».

Согласно имеющейся информации, Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта. Сообщается, что 28-летний бельгиец ожидает предложения от «Реала» о переходе.

Отмечается, что руководство «сливочных» считает летнее трансферное окно идеальным моментом для подписания бельгийца, который уже давно не скрывает желания перебраться в Мадрид.

Напомним, Эден Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В текущем розыгрыше АПЛ бельгиец принял участие в 21 матче, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports