Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

Автор: Вадим Павлов 0

Эден Азар

Нападающий «Челси» Эден Азар отказывается продлевать контракт с лондонским клубом. 28-летний бельгиец намерен перейти в мадридский «Реал».

Согласно имеющейся информации, Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта. Сообщается, что 28-летний бельгиец ожидает предложения от «Реала» о переходе.

Отмечается, что руководство «сливочных» считает летнее трансферное окно идеальным моментом для подписания бельгийца, который уже давно не скрывает желания перебраться в Мадрид.

Напомним, Эден Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В текущем розыгрыше АПЛ бельгиец принял участие в 21 матче, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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