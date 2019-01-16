Кристиан Эриксен не может договориться с «Тоттенхэмом» о продлении контракта. Датский полузащитник может перейти в мадридский «Реал».

Согласно имеющейся информации, руководство «Тоттенхэма» не может договориться с Кристианом Эриксеном о продлении контракта. Как сообщается, стороны далеки от соглашения, а источники, близкие к футболисту, называют переговоры очень сложными и далеко не оптимистичными.

Отмечается, что действующий контракт 26-летнего хавбека с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

Также сообщается, что Кристиан Эриксен заинтересован в переходе в мадридский «Реал». Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не желает продавать одного из своих лидеров, однако понимает, что если переговоры о продлении контракта не увенчаются успехом, то цена на полузащитника резко упадет.

В текущем розыгрыше АПЛ Кристиан Эриксен принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм», в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS