Олег Кононов: «Нашего состава хватит для борьбы за чемпионство и Кубок, усиление «Спартаку» сейчас не нужно»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о трансферной политике московского клуба. 52-летний специалист заявил, что красно-белые не нуждаются в усилении.

«Какое участие я принимаю в трансферной политике? Что это за внутриклубные регламенты, о которых говорилось на моей презентации? Регламенты простые. Клуб выбрал тренера, отвечающего за результат и за тех игроков, с которыми работает. Конечно же, главный тренер, исходя из своей концепции игры, видит позиции, которые нужно усилить, и которые в усилении не нуждаются.

Я, как главный тренер «Спартака», сообщил об этом руководству в лице вице-президента и спортивного директора. На совете директоров я представлял доклад. Считаю такой формат верным. Или же игроки утверждаются, или задаются вопросы: почему нужен тот или иной футболист. Это грамотный и взвешенный подход руководства. Оно приглашает главного тренера, беря на себя обязательства предоставить ему все для работы, а тренер берет на себя ответственность за результат. Я задаю параметры футболистов, что мне нужны по позициям. А селекционный отдел ищет таких игроков, предлагает кандидатуры.

Сначала мы вместе просматриваем футболистов, анализируем. Я определяю группу, из которой можно выбирать. Потом снова собираемся вместе и обсуждаем. Но понятно, что за мной остается последнее слово.

Почему «Спартак» продал Пантелеева в «Рубин»? Этому парню надо играть. У «Спартака» есть опция его первостепенного выкупа. Точно так же мы делали и по Гулиеву. Если парень играет, у клуба есть право его приобрести за определенную сумму, которая прописана в контракте.

Пантелееву 22 года, он зарекомендовал себя в ФНЛ. Но давайте пройдемся по нашим футболистам центральной зоны — Зобнин, Фернандо, Глушаков, Гулиев, молодой Игнатов, приобрели Умярова. Последние двое — игроки молодежной сборной.

Конечно, Пантелееву надо играть. Я не дам ему такую игровую практику, какую даст «Рубин». Точно по такому же пути мы пошли в вопросе Джано и Тимофеева — дали им возможность играть. В моем понимании, футболист всегда должен играть. Если не проходит в основу, то за дубль или вторую команду. Если перерос их уровень, то нужно отдавать в аренду и смотреть, как он прогрессирует. Если, как в случае с Пантелеевым, аренда не прошла, а прошел другой вариант, то почему нет?

Просил ли я руководство вернуть из «Арсенала» Зелимхана Бакаева? Конечно, мы обсуждали его кандидатуру. И я хотел вернуть Зелимхана. Но руководство «Арсенала» не планирует его отдавать после достаточно ярких игр в первой части сезона. И я их понимаю — это игрок основного состава, он им нужен во второй половине чемпионата. Постараемся, думаю, еще провести переговоры. Но вряд ли [они завершатся успешно]. Думаю, Бакаев важен для «Арсенала». А потом, конечно, мы его вернем.

В ростере команды на официальном сайте 19 человек. Этого плюс молодежи, разумеется, хватит для борьбы за чемпионство и Кубок. Нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Думаю, усиление «Спартаку» сейчас не нужно», — рассказал Олег Кононов.

Напомним, на данный момент «Спартак» проводит тренировочный сбор в Дубае. Красно-белые примут участие в ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР, где сыграют с «Ростовом» (21 января), «Зенитом» (25 января) и «Локомотивом» (29 января). Турнир пройдет с 21 по 29 января.

После 17 сыгранных туров «Спартак» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Sport24