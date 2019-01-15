«Челси» увеличил предложение по Паредесу до 35 млн евро

«Челси» рассчитывает подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Лондонцы увеличили предложение по аргентинскому хавбеку до 35 миллионов евро.

Сам Паредес согласовал с «Челси» контракт сроком до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» просит за футболиста 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы» за 23 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Николо Ширы

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»