«Челси» увеличил предложение по Паредесу до 35 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Паредес

«Челси» рассчитывает подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Лондонцы увеличили предложение по аргентинскому хавбеку до 35 миллионов евро.

Сам Паредес согласовал с «Челси» контракт сроком до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» просит за футболиста 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы» за 23 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер Николо Ширы

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Паредес

Леандро Паредес может заменить Сеска Фабрегаса в «Челси»

Паредес

«Челси» рассматривает Леандро Паредеса в качестве замены Сеску Фабрегасу

Эден Азар Челси

«Челси» близок к подписанию двух центральных хавбеков

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 