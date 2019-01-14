Алекс Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер добивается успехов не в одиночку. Норвежцу при работе с командой помогает Алекс Фергюсон.

По информации источника, экс-рулевой «Юнайтед» помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ. Более того, Фергюсон принимает участие в выборе состава на игры. И хотя окончательное решение принимает именно Сульшер, норвежец прислушивается к советам шотландца.

Ранее сообщалось, что Фергюсон поспособствовал решению руководства «Манчестер Юнайтед» пригласить Сульшера после увольнения Жозе Моуринью. Также в январе появилась информация, согласно которой экс-наставник «красных дьяволов» выступил перед командой с мотивирующей речью.

Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона на протяжении 11 сезонов в период с 1996 по 2007 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»