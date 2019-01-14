«Зенит» заинтересован в приобретении аргентинца из «Спортинга»

Санкт-петербургский «Зенит» ищет усиления. Клуб с Невы вновь обратил внимание на игрока, выступающего в португальской Примейре.

Сине-бело-голубые нацелились на приобретение Маркоса Акуньи, защищающего цвета лиссабонского «Спортинга». Клубы уже начали переговоры о трансфере. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 18-20 млн.

При этом в контракте 27-летнего игрока с португальским клубом, рассчитанном до лета 2023 года, прописана опция выкупа за € 60 млн.

Акунья перешел в «Спортинг» летом 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Монако». В нынешнем сезоне аргентинец провел 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол.

На прошлой неделе появилась информация об интересе «Зенита» к защитнику «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»