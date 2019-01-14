«Ноттингем Форест» возглавит Мартин О’Нил, 10 лет игравший за клуб

Автор: Владимир Шевелев 0

Мартин О’Нил

Бывший тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил был уволен со своего поста в конце ноября. В ближайшее время североирландский специалист может вернуться к тренерской работе.

К заключению с ним контракта близок «Ноттингем Форест». Ранее ноттингемцы лишись Айтора Каранки, который попросил руководство клуба об отставке с поста главного тренера.

66-летний О’Нил выступал за «Ноттингем» с 1971 по 1981 год. Он провел за клуб 371 матч и выигрывал с командой Кубок европейских чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник:  BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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