«ПСЖ» хочет подписать опорника из «Эвертона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Идрисса Гуйе

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе может продолжить карьеру во Франции. Его желает видеть «ПСЖ».

Парижский клуб заинтересован в трансфере 29-летнего сенегальца и в последние часы активизировался в переговорах. «ПСЖ» представляет агент Пини Захави. Парижане хотят закрыть сделку в январе.

«ПСЖ» давно следит за Гуйе. Футболист стал приоритетной целью французской команды.

В текущем сезоне сенегальский опорник провел за «Эвертон» 19 матчей в АПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник:  L’Equipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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