«ПСЖ» хочет подписать опорника из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе может продолжить карьеру во Франции. Его желает видеть «ПСЖ».
Парижский клуб заинтересован в трансфере 29-летнего сенегальца и в последние часы активизировался в переговорах. «ПСЖ» представляет агент Пини Захави. Парижане хотят закрыть сделку в январе.
«ПСЖ» давно следит за Гуйе. Футболист стал приоритетной целью французской команды.
В текущем сезоне сенегальский опорник провел за «Эвертон» 19 матчей в АПЛ и результативными действиями не отметился.
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe