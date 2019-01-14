«ПСЖ» хочет подписать опорника из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе может продолжить карьеру во Франции. Его желает видеть «ПСЖ».

Парижский клуб заинтересован в трансфере 29-летнего сенегальца и в последние часы активизировался в переговорах. «ПСЖ» представляет агент Пини Захави. Парижане хотят закрыть сделку в январе.

«ПСЖ» давно следит за Гуйе. Футболист стал приоритетной целью французской команды.

В текущем сезоне сенегальский опорник провел за «Эвертон» 19 матчей в АПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»