Денис Давыдов покинет «Спартак» по окончании сезона

Автор: Вадим Павлов 0

Давыдов

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет команду в конце сезона. Клуб решил не продлевать контракт с футболистом.

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов вернулся в клуб после аренды в юрмальском «Спартаке». Согласно имеющейся информации, руководство московского клуба не планирует продлевать сотрудничество с 23-летним форвардом.

Отметим, что контракт Дениса Давыдова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 встречах.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Дениса Давыдова заинтересован «Оренбург».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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