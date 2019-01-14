Бывшая жена Андрея Аршавина: «Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело»

Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина Алиса Аршавина поделилась мнением о бывшем муже. Девушка возмущена легкомысленным отношением экс-капитана сборной России к семье и детям.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни – влюбился, встал и пошел.

Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки», – заявила экс-супруга Аршавина.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Аршавин регулярно изменял жене, что и стало причиной расставания.

Фото: Global Look Press

Источник: СтарХит