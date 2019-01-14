Андрей Ещенко: «Болельщики Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением на тему слухов, что игроки «сливали» Массимо Карреру. Также 34-летний футболист высказался о напряженной ситуации Дениса Глушакова с болельщиками.

«Вот смысл мне было сливать Карреру? Я при нем играл, подписал при нем контракт, он мне доверял. Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать. Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.

Лайк – только повод решить конфликт с Глушаковым? Ну и зачем нужно было его искать? Если был конфликт, то надо было решать его с Глушаковым один на один. А не тащить меня прицепом из-за какого-то лайка, у меня-то никакого конфликта не было. Все знают, что я этот лайк случайно поставил: были у Боккетти на дне рождения детей с другими ребятами. Поставил на автомате, это же пост известного болельщика «Спартака». Я внимательно его прочитал только тогда, когда заварилась эта история.

На Глушакова сейчас большое давление в связи с разводом, это тяжелый процесс, семейные вопросы. Там тоже грамотные люди. Только тема затухает, они тут же еще что-то вкидывают. Специально делают, чтобы Денис с катушек съехал. Это все искусственно делается: если бы что-то было на самом деле, то они сразу все использовали, а не стали бы тянуть несколько месяцев. Я же сам проходил через такое, поэтому хорошо понимаю Глушакова.

Чьей инициативой было мое декабрьское интервью официальному сайту? Общая. Мне же очень много кто из журналистов звонил, просил дать интервью. Я отправлял в клуб: пресс-служба решает, когда нам можно говорить, когда нет. В клубе решили таким образом. Не стали выбирать одно СМИ из множества, а выждали паузу и сделали интервью для сайта. Не было задачи кого-то оскорбить или сказать некорректно: я просто рассказал, как было на самом деле.

В клубе могли где-то сгладить, чтобы я не очень грубо выражался в некоторых моментах. Конечно, могло быть грубее.

Интервью выглядит манифестом клуба, а не мнением отдельно взятого игрока? Не знаю, а в чем тут манифест? В том, что болельщики унижают команду, у них все виноватые, а один человек – молодец? Я сказал то, что думал. Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ. Еще раз: я сказал то, что думал, и готов повторить вам это снова.

Не пробовал ли сходить к фанатам, объясниться? Так я же говорил уже: пусть на базу приходят. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?

Как мы к болельщикам относимся после всего? Так не все же они нас грязью поливают. Я на игре с «Локомотивом» слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать «A tutti! Avanti!», вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а «Спартак» останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей», — рассказал Андрей Ещенко.

После 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс