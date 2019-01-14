Артур Юсупов вернулся в «Динамо»

Артур Юсупов на правах свободного агента присоединился к московскому «Динамо». 29-летний полузащитник будет выступать под 6-м номером.

«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с центральным полузащитником Артуром Юсуповым. 29-летний футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

Сообщается, что Юсупов будет выступать за «Динамо» будет под шестым номером.

Артур Юсупов возвращается в #Динамо ! 💪И становится первым зимним приобретением бело-голубых! За наш клуб Артур будет выступать под шестым номером ⚪🔵https://t.co/2EPhaEwuSZ pic.twitter.com/x8dK4qdWNI — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 января 2019 г.

Ранее «Ростов» объявил о расторжении контракта с Юсуповым по обоюдному согласию.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, Артур Юсупов уже выступал за «Динамо» в период с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»