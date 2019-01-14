Андрей Ещенко: «Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о бардаке в клубе в начале сезона. Также 34-летний футболист поделился мнением о том, что изменилось в команде с приходом Олега Кононова.

«Что изменилось в «Спартаке» при Кононове? Главное, что мы снова начали побеждать, поднялись на четвертое место в таблице, сократили отставание от «Зенита», выиграли дерби у «Локомотива». Жаль, что в Лиге Европы не получилось, но там была ситуация сложнее. Это стечение обстоятельств, да и нельзя выигрывать везде. Учтите, что команда была разбалансирована: кто-то играл много, кто-то был травмирован, кого-то из дубля вернули. В общем, концовку мы провели если не на «пятерку», то на «четверку с плюсом» – точно.

Главное, в чемпионате достойно выступить. И еще Кубок взять. Желательно, в Лигу чемпионов попасть – мы хотим быть везде. К сожалению, в начале сезона у нас был бардак. Мы неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал. Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить, выпускали молодежь.

Это плохо? Да, молодежь нужно выпускать, вопросов нет. Но их же нельзя ставить в каждом матче. Когда у тебя есть опытные, качественные футболисты, которые сильнее молодых. Надо как-то управлять этим процессом. Не кидать всех молодых в топку, а потом удивляться, что нет результата. Кононов вот тоже использует молодежь, но делает это дозированно, поэтому «Спартак» и выровнял ситуацию в чемпионате.

Когда начался бардак? Когда поменялась схема. Мы начали думать по-другому, не знали, во что нам надо играть. Мы же добились чемпионства с одной схемой, а тут ее начали менять на другую. Защитникам говорят: вам нельзя подключаться к атаке. Как такое вообще возможно в такой команде как «Спартак»?

Нам стали запрещать подключаться к атаке, когда в команду пришел Рианчо. Говорил: добежал до центральной линии, а дальше другие пусть обыгрывают один в один и забивают. Нет, в целом, такое вполне может быть. Но мы же – «Спартак»! В чемпионате России против нас половина команд играет как какой-нибудь «Оренбург», сидя в обороне по 11 человек. И что, надо один в один всю команду обыгрывать? Это же невозможно. Против таких команд нужно играть в атаке. Вспомните чемпионский сезон, как мы всех дожимали в концовках. Понятно, что в таком случае появляются зоны, соперник проводит контратаки. Но мы же для болельщиков играем. Нужно было сохранять то, во что мы играли в чемпионский сезон, а не ломать игру, приносившую результат.

Как это объясняли тренеры? Такое видение тренера. Они приняли это решение, вот и все. Хорошо еще, что мы со «стандартов» забивали, какое-то время это приносило очки. Рано или поздно это должно было вылиться в кризис, и он начался после поражения от «Ахмата». А дальше понеслось, но нас уже в команде не было – случилась эта история с «лайками», — рассказал Андрей Ещенко.

После 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс