Андрей Ещенко: «Почему я получил разрыв «крестов»? Меня убрали в дубль просто так, а там искусственный газон и нагрузка совершенно иная»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своем восстановлении. Также 34-летний футболист поделился мнением о причинах разрыва «крестов» у себя и своих одноклубников.

«Идет ли мое восстановление опережающими темпами? Я сам хочу вернуться как можно скорее. Это же была моя инициатива остаться в Италии после операции подольше, чтобы сразу же начать заниматься больным коленом. Мне пошли навстречу, оставили на 20 дней. Все это время находился в клинике.

Первая мысль после травмы – это конец карьеры? Нет, конечно. С чего мне карьеру заканчивать? Есть медицина, есть реабилитация. Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет. Когда футбол любишь, когда это доставляет тебе удовольствие, когда есть силы – нужно продолжать. А если на поле выходишь с безразличием, тогда – да, пора заканчивать. У меня такого нет, поэтому буду играть, пока позволяет здоровье.

Позволяет ли мне здоровье? А вы как думаете, если я в 33 года бегаю 14 километров с «Ливерпулем»? На днях смотрел статистику их матча с «МанСити», так там Бернарду Силва пробежал 13,7 километра, и еще рекорд сезона в АПЛ установил. Только ему 24 года, а мне на момент матча было 33. Возраст – это же не самое главное. В России любят в паспорт смотреть. А в Японии вон мужик в 51 год профессиональный контракт подписал, красавец.

Здесь, в Дубае, я набираю мышечную массу и занимаюсь эластичностью связок, работаем в тренажерном зале и бассейне. Этим спокойно можно было и на базе заниматься, но я хотел быть с командой, поэтому полетел на сборы. Сказал главному тренеру, он поддержал. Команда должна быть вместе, не важно травмирован ты или нет. Важны же не только тренировки, нужно находиться всем вместе, ходить на обед, ужин. Будут игры, где-то может понадобиться совет.

Что думаю на тему того, почему в «Спартаке» так много «крестов»? По поводу меня и еще пары футболистов я могу сказать вам железно, почему у нас полетели «кресты»: Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия – то же самое. Он приехал уставший, вот и получил. Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил ходил в зал, делал «резинку», особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге «крестов» хватило.

Почему же тогда получил травму? К этому привела смена покрытий. В дубле же искусственный газон, в основе – натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде. Потом тебя возвращают, снова набираешь интенсивность. В общем, смена покрытия и темпа во время ссылки в дубль стали основной причиной. Я свой организм знаю хорошо, для меня тут все ясно.», — рассказал Ещенко.

Напомним, Андрей Ещенко получил повреждение 29 ноября 2018 года в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

После 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс