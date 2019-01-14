Олег Кононов: «Федун говорил, чтобы была игра и чтобы стиль игры от академии и до первой команды был одинаковым»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о встрече владельца команды Леонида Федуна с болельщиками. 52-летний специалист поделился деталями разговора.

«Я был на беседе Федуна с болельщиками «Спартака». Леонид Арнольдович не говорил на тему того, что именно в сезон столетия клуба мы должны стать чемпионами. Задача стоит бороться каждый год за чемпионство, и эта цель не меняется на протяжении всего существования «Спартака».

Понятно, что руководству «Спартака» хотелось бы, чтобы в 2022 году команда была готова к серьезным успехам не только в чемпионате России, но и на международной арене.

В большей степени говорилось о том, чтобы подготовить команду, выстроить клубную систему, чтобы не было спадов в селекции и работе академии. Федун в первую очередь подчеркивал, что клуб должен быть целостным и игроки академии не пропадали, а росли и чтобы большинство футболистов первой команды «Спартака» были из спартаковской академии.

И чтобы наша игра была похожа на ту, которая была у «Спартака» 15 лет назад при Романцеве. Чтобы болельщики смотрели и говорили: да, это «Спартак», который играет и борется за чемпионство. То есть самое главное, чтобы была игра и чтобы стиль игры от академии и до первой команды был одинаковым», — рассказал Кононов.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал Foot’больные люди