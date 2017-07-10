«Севилья» продлила контракт с Витоло

Автор: Алена Груздева 0

Витоло

Витоло продлил контракт с «Севильей» до 2022 года. 27-летний полузащитник в минувшем сезоне вышел на поле в 30 матчах Примеры.

Ранее планировалось, что сумма отступных Витоло в случае окончания срока контракта достигнет 40 млн евро. Обновленную цифру руководство «летучих мышей» пока не озвучило. К футболисту серьезный интерес проявлял мадридский «Атлетико»: клуб планировал приобрести Витоло за 40 млн евро и отдать на полгода в аренду в «Лас-Пальмас».

Статистика Витоло в сезоне-2016/17: 6 голов, 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Севильи»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сампаоли

Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины

Стеван Йоветич

«Зенит» может приобрести Стевана Йоветича

Денис Черышев

Дмитрий Черышев: «Из-за несогласованности докторов Денису Черышеву стали колоть гормон роста»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 