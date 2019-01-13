Оле-Гуннар Сульшер повторил лучший старт в истории «МЮ»

Автор: Владимир Шевелев 0

В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости победили (0:1).

После отставки Моуринью, эта победа стала пятой победой подряд для тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.

Таким образом, норвежский специалист повторил достижение Матта Басби.

Легендарный тренер, возглавлявший «Красных дьяволов» в период 1945-1969 годов, так же начал свою карьеру в «МЮ» с пяти побед подряд.

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А если считать успешный матч на кубок Англии (2:0 с «Редингом»), то у Сульшера абсолютно лучшее достижение в истории клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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