Оле-Гуннар Сульшер повторил лучший старт в истории «МЮ»

В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости победили (0:1).

После отставки Моуринью, эта победа стала пятой победой подряд для тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.

Таким образом, норвежский специалист повторил достижение Матта Басби.

Легендарный тренер, возглавлявший «Красных дьяволов» в период 1945-1969 годов, так же начал свою карьеру в «МЮ» с пяти побед подряд.

А если считать успешный матч на кубок Англии (2:0 с «Редингом»), то у Сульшера абсолютно лучшее достижение в истории клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»