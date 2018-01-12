«Реал» может приобрести Неймара за 400 млн евро

Автор: Никита Воробьев 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар возглавляет список главных трансферный целей мадридского «Реала». По сообщениям испанской прессы, сумма перехода может составить 400 млн евро.

Отмечается, что руководство «Реала» немерено приобрести Неймара не позднее лета 2019 года. При этом одной из составляющих сделки может стать договоренность о приоритетном приобретении «ПСЖ» одного из игроков «сливочных».

Неймар стал футболистом французской команды минувшим летом, перейдя туда из «Барселоны» за 222 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 14-и матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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