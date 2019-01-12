Павел Мамаев сыграет в матче между заключенными СИЗО «Бутырка»

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев собирается сыграть матче между заключенными СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил адвокат 30-летнего полузащитника Игорь Бушманов.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО.

Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект.

Я думаю, на следующей неделе организаторы определятся с датой. Надеюсь, СМИ будут приглашены», — рассказал Бушманов.

Напомним, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала футболисты с друзьями напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Александр Кокорин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенному группой лиц (2 эпизода), а также в хулиганстве.