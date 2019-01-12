Джанлуиджи Буффон: «Если руководство «ПСЖ» согласится, то я надеюсь играть еще как минимум год»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился планами на будущее. 40-летний вратарь заявил, что не намерен завершать карьеру и собираетася играть на профессиональном уровне как минимум еще один год.

«Когда завершу карьеру? Если руководство «ПСЖ» согласится, то я надеюсь играть еще как минимум год.

Я странный человек: мне уже больше 40 лет, а я думаю, что мне все еще 20. Амбиции выше, чем у мальчишки», — заявил Буффон.

28 января Буффону исполнится 41 год.

Напомним, 40-летний итальянский голкипер начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году. В 2001-м году Буффон перешел в «Ювентус» за 54 млн евро, став самым дорогим голкипером в истории. Спустя 17 лет в «Ювентусе» экс-голкипер сборной Италии подписал контракт с «ПСЖ» по схеме 1+1.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Джанлуиджи Буффон принял участие в 8 матчах за «ПСЖ», в которых пропустил 4 мяча и совершил 22 сейва.

Фото: Global Look Press

Источник: Vanity Fair