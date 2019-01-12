Филиппе Коутиньо может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб готов продать бразильца за 140 млн фунтов.

Согласно имеющейся информации, руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей Филиппе Коутиньо. Сообщается, что боссы «сине-гранатовых» недовольны текущей формой 26-летнего бразильца и ожидали от него гораздо большего.

Отмечается, что капитан «Барселоны» Лионель Месси и главный тренер Эрнесто Вальверде провели беседу с Филиппе Коутиньо, целью которой было мотивировать футболиста проявить себя и начать показывать более результативную игру.

Сообщается, что в приобретении Филиппе Коутиньо заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Барселона» может продать полузащитника сборной Бразилии за 140 млн фунтов.

Напомним, Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года приблизительно за 140 млн фунтов, став самым дорогим приобретением каталонцев в истории.

В розыгрыше чемпионата Испании 26-летний бразилец принял участие в 16 матчах за «Барселону», в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror