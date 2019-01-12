«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус». Руководство «красных дьяволов» желает заполучить хавбека «Ювентуса» Дугласа Косту.

Согласно имеющейся информации, руководство «Манчестер Юнайтед» готово рассмотреть вариант с трансфером Поля Погба в «Ювентус».

Сообщается, что боссы «красных дьяволов» желают приобрести хавбека «старой синьоры» Дугласа Косту, в связи с чем 28-летний бразилец может стать частью сделки между «МЮ» и «Ювентуса» по трансферу Поля Погба.

В текущем сезоне Дуглас Коста принял участие в 18 матчах во всех турнирах за «Ювентус», в которых не сумел отметиться голами. Напомним, бразильский хавбек был приобретен «Ювентусом» у «Баварии» за 46 миллионов евро в мае 2018 года.

Поль Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро в августе 2016 года. В текущем сезоне Поль Погба принял участие в 24 матчах во всех турнирах за «МЮ», в которых отметился 10 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport