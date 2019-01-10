Андрей Аршавин: «Спартак» на трансферном рынке? Все решения выглядят логичными»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал работу «Спартака» во время зимнего ТО. Красно-белые расстались с несколькими игроками.

«Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в «Спартаке». Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть все закономерно.

Джано, еще когда я играл, считался перспективным. Он все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведет в «Спартаке». Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились, и переход устраивает всех», — заявил Аршавин.

Напомним, после 17 туров «Спартак» набрал 28 очков. Москвичи идут на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: СЭ