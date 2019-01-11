Маурицио Сарри: «Бавария» ведет себя непрофессионально»

Автор: Владимир Шевелев 0

Каллум Хадсон-Одои

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал недовольство. Итальянский специалист поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

18-летний игрок заявил, что не хочет продлевать контракт с лондонцами и намерен перейти в «Баварию». Позже об интересе к нему публично заявил спортдиректор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

«Думаю, это непрофессионально. Они говорят об игроке, который находится на контракте с «Челси». Это проявление неуважения к нашему клубу.

Я не знаю, что еще сказать об этом, поскольку не осведомлен насчет всей ситуации. Я доволен игроком, потому что он прогрессирует, в том числе и в плане игры в обороне.

Теперь ему нужно прогрессировать в плане движения без мяча. Но он очень хорошо работает, и я очень им доволен. Хотел бы, чтобы в моем распоряжении в будущем был этот футболист», – заявил Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football.London

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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