У защитника «Ливерпуля» есть предложение из России

Автор: Владимир Шевелев 0

Альберто Морено

Защитник Альберто Морено намерен летом покинуть «Ливерпуль». Испанец заявил руководству мерсисайдского клуба, что не продлит контракт, срок которого истекает в июне.

У Морено нет конкретного варианта продолжения карьеры. Он может перебраться в Италию – у него есть предложение от клуба верхней части таблицы.

Также ему сделали привлекательные предложения клубы из России и Турции. Сам он предпочел бы вернуться в Испанию – в «Севилью», воспитанником которой является, но с ним не контактировали.

В текущем сезоне Альберто Морено провел две игры в АПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник:  Estadio Deportivo

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ливерпуль Манчестер Сити

Клубы АПЛ тратят на зарплаты в среднем более 3 миллионов долларов в год

Английские клубы за 2018 год выплатили посредникам более ста миллионов долларов

Аршавин

Андрей Аршавин: «Четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» — это все вместе: стечение обстоятельств, удача, мастерство»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 