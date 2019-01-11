У защитника «Ливерпуля» есть предложение из России

Защитник Альберто Морено намерен летом покинуть «Ливерпуль». Испанец заявил руководству мерсисайдского клуба, что не продлит контракт, срок которого истекает в июне.

У Морено нет конкретного варианта продолжения карьеры. Он может перебраться в Италию – у него есть предложение от клуба верхней части таблицы.

Также ему сделали привлекательные предложения клубы из России и Турции. Сам он предпочел бы вернуться в Испанию – в «Севилью», воспитанником которой является, но с ним не контактировали.

В текущем сезоне Альберто Морено провел две игры в АПЛ и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Estadio Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»