Франк Рибери выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мышечного волокна

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил повреждение. Француз травмировался на тренировочном занятии мюнхенцев.

Как стало известно, вчера во время двусторонней игры на сборах в Дохе Франк разорвал мышечное волокно. Таким образом, Рибери выбыл на неопределенный срок.

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В нынешнем сезоне 35-летний хавбек сыграл во всех 17 турах Бундеслиги. В этих встречах футболист забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»