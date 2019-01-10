Френки де Йонг дал согласие перейти в «Барселону»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг продолжит карьеру в «Барселоне». 21-летний голландец дал согласие на переход в каталонский клуб.

Стороны достигли договоренности об условиях контракта, рассчитанного на пять лет. «Аякс» получит за игрока порядка 75 миллионов евро.

На де Йонга также претендовали «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. За «Аякс» полузащитник всего провел 41 матч, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo