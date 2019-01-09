«Зенит» отказался продать Эмилиано Ригони «Индепендьенте»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не вернется в «Индепендьенте». Аргентинский клуб предлагал за трансфер 25-летнего хавбека 5 миллионов долларов.

«Зенит» отклонил предложение. В августе 2017 года Ригони перешел в петербургский клуб из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.

Первую половину текущего сезона хавбек провел на правах аренды в серии А в составе «Аталанты», забив 3 гола в 12 матчах.

Сегодня аргентинец объявил о своем возвращении в «Зенит», опубликовав фотографию в инстаграме. Ранее агент футболиста также подтвердил трансфер, однако официальной информации от клубов на данный момент нет.

Аргентинское издание Olé на этой неделе сообщило, что «Зенит» досрочно вернет Ригони из «Аталанты», заплатив около одного миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»