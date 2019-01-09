Президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за подписание Тодипо

Оливье Садран — президент «Тулузы». Он раскритиковал «Барселону» за то, что она подписала контракт с защитником Жан-Клером Тодибо, у которого оставалось полгода по соглашению с французским клубом.

«Они повели себя не как большой клуб. Это немыслимо, они заявляют, что игрок будет у них с 1 июля, но ведь никто не знает, что произойдет за эти шесть месяцев.

Жизнь полна сюрпризов, иногда не самых приятных. «Барселона» повела себя нагло и оскорбила нас. Это не очень вежливо со стороны большого клуба.

Юридически у них было право подписать Тодибо, на нас также лежит часть ответственности. Футбол – это экосистема, где каждый клуб играет свою роль. Есть большие клубы и те, кто развивает молодых игроков.

Тодибо – качественный игрок, но у него совсем мало опыта. Не уверен, что «Барселона» – правильный выбор для него», – сказал Садран.

Наомним, «Барселона» подписала с Тодипо 4-летний контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»