Президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за подписание Тодипо

Оливье Садран — президент «Тулузы». Он раскритиковал «Барселону» за то, что она подписала контракт с защитником Жан-Клером Тодибо, у которого оставалось полгода по соглашению с французским клубом.
«Они повели себя не как большой клуб. Это немыслимо, они заявляют, что игрок будет у них с 1 июля, но ведь никто не знает, что произойдет за эти шесть месяцев.
Жизнь полна сюрпризов, иногда не самых приятных. «Барселона» повела себя нагло и оскорбила нас. Это не очень вежливо со стороны большого клуба.
Юридически у них было право подписать Тодибо, на нас также лежит часть ответственности. Футбол – это экосистема, где каждый клуб играет свою роль. Есть большие клубы и те, кто развивает молодых игроков.
Тодибо – качественный игрок, но у него совсем мало опыта. Не уверен, что «Барселона» – правильный выбор для него», – сказал Садран.
Наомним, «Барселона» подписала с Тодипо 4-летний контракт.
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe