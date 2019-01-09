Арьен Роббен: «Ливерпуль» – фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы встречаются с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» снова в порядке, как и в прошлом году, когда они вышли в финал. Я также считаю их фаворитом в плане шансов выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Для нас это, пожалуй, худший исход жеребьевки из всех возможных, но это большой вызов. Мы должны сфокусироваться на себе, продолжать усердно работать и совершенствоваться.

Если у нас будет хороший день и мы сыграем так, как хотим, уверен, «Ливерпулю» будет очень сложно», – сказал Роббен.

Игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 19 февраля и 13 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»