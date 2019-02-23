Диего Симеоне извинился за свое поведение во время матча с «Ювентусом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне извинился за свое поведение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Напомним, в эпизоде с первым голом аргентинский специалист схватился за пах.

«Хочу принести извинения всем, кто обиделся на мое празднование гола, а также «Ювентусу». Ужасный жест, он выражал эмоции, которые я чувствовал к своим игрокам в данный момент. Прошу прощения, и на этом я хотел бы закрыть вопрос», — сказал Симеоне.

Ответная встреча между «Ювентусом» и «Атлетико» состоится 12 марта, в Турине. Начало матча — 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: AS