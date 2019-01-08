Экс-руководитель «Феррари» может продолжить работу в «Ювентусе»

Маурицио Арривабене — бывший руководитель «Феррари». Функционер может перейти работать в футбольный клуб «Ювентус».

Арривабене – давний поклонник туринской команды. С 2012 года он входит в совет директоров клуба и возглавляет комитеты по финансам и безопасности.

На этой неделе бывший босс Скудерии проведет встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и обсудит свое возможное будущее в клубе.

Как отмечает источник, в настоящий момент в «Ювентусе» вакантна позиция председателя совета директоров.

Фото: Global Look Press

Источник: speedweek

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»