Экс-руководитель «Феррари» может продолжить работу в «Ювентусе»

Маурицио Арривабене — бывший руководитель «Феррари». Функционер может перейти работать в футбольный клуб «Ювентус».
Арривабене – давний поклонник туринской команды. С 2012 года он входит в совет директоров клуба и возглавляет комитеты по финансам и безопасности.
На этой неделе бывший босс Скудерии проведет встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и обсудит свое возможное будущее в клубе.
Как отмечает источник, в настоящий момент в «Ювентусе» вакантна позиция председателя совета директоров.
Фото: Global Look Press
Источник: speedweek