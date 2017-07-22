Диего Коста может быть арендован «Миланом»

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». Итальянский клуб готов взять испанца в аренду на полгода.

Сам 28-летний форвард заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико», который не может регистрировать игроков до ближайшей зимы из-за санкций ФИФА. Таким образом, Коста планирует отыграть полгода в «Милане», чтобы поддерживать форму, а затем перейти в «Атлетико».

Напомним, что главный тренер «Челси» Антонио Конте не рассчитывает на Косту и не взял его на предсезонные сборы.

Контракт испанца с лондонским клубом истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon