Федор Чалов: «С каждой игрой взаимодействие в ЦСКА улучшается»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о прогрессе команды. 20-летний нападающий дебютировал за «армейцев» в 2016 году. 

«С каждой тренировкой и игрой мы улучшаем взаимодействия. Виктор Михайлович каждому объясняет, кто и где должен быть. Проблем нет, пришедшие ребята очень хорошие, и мы движемся к одной цели», — рассказал Чалов.

Также футболист «армейцев» поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Большое спасибо фанатам, они в каждом из прошедших матчей нас поддерживали. Это придает нам сил, поддержка очень важна сейчас для команды. Хочется поблагодарить и призвать приходить на наши игры, а мы постараемся радовать их победами», — заявил 20-летний нападающий ЦСКА.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт ПФК ЦСКА

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