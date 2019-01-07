«Спартак» намерен приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» и молодежной сборной Словакии Кристиана Херца

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Вулверхэмптона» Кристиана Херца. В текущем сезоне 20-летний хавбек на правах аренды выступает за словацкий «ДАК 1904».

Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Херц, выступающий на правах аренды за словацкий «ДАК 1904» может стать игроком московского «Спартака».

Сообщается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 20-летнего словака, а «Вулверхэмптон» готов продать своего воспитанника. Футболист молодежной сборной Словакии оценивается приблизительно в 500 тысяч фунтов.

Отмечается, что контракт Херца с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне Кристиан Херц провел 25 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun