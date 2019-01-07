Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов: «Мы уже договорились с Самедовым, остались лишь формальности»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Самедов присоединится к «Крыльям Советов». Джано Ананидзе ведет переговоры с «Витессом».

«Мы уже договорились с Александром Самедовым, остались лишь формальности. Сейчас из-за праздников ничего не работает, а так, осталось только контракт подписать.

Джано Ананидзе? Мы хотели его подписать, договорились уже, но потом появился «Витесс», и сейчас Джано ведет с ним переговоры», — рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Ранее сообщилось, что Джано Ананидзе не отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор. В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в РПЛ 1 матч и отметился 1-й результативной передачей.

Напомним, 5 января по обоюдному согласию сторон Александр Самедов и «Спартак» расторгли контракт. В текущем розыгрыше чемпионата России 35-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых отметился 1-й результативной передачей.