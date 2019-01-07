Кевин-Принс Боатенг: «Многие не понимают, что такое быть черным. Нас ненавидят просто из-за цвета кожи»

Хавбек «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг прокомментировал расистские оскорбления от болельщиков «Интера» в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали. 31-летний полузащитник считает, что на сегодняшний день борьба с расизмом находится на недостаточном уровне.

«Сочувствую Кулибали. Я испытал это на себе, как и все те, кто был рядом, и был вынужден выслушать определенные вещи.

Существует версия, что это не расизм, а простое невежество? Нет, это расизм, все это знают. Тот, кто это делает, думает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Разумеется, есть те, кто ведет себя так по другим причинам, в том числе и из-за невежества. Но основное – это расизм. Спросите Кулибали. Уверен, что он подавлен.

В 2013 году обвиняемых оправдали. Суд поступил неправильно. Если это не расизм, то что еще? Что еще они должны сделать? Нужно дождаться, пока кого-нибудь убьют, чтобы начать что-то предпринимать?

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини сказал, что решение не прерывать игру – правильное? Это не так, я не согласен. Это была трансляция по ТВ, было бы справедливо сказать: «Достаточно, мы больше не будем играть». Это был бы хороший знак, что подобное не должно происходить.

Многие не понимают, что такое быть черным и получать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят просто из-за цвета кожи. В жизни у меня таких проблем нет. Возможно, потому что у меня высокий рост и я вешу 90 килограммов.

В раздевалках подобное обсуждается. Конечно, это одна из самых важных тем. Игнорировать расизм – это большая проблема. Я бы хотел, чтобы в мире футбола появился свой Колин Каперник. Но когда я вернулся в Италию, понял, что ничего не изменилось.

Просто вешать баннеры «Нет расизму» недостаточно. Нужно делать больше. Возможно, публичные кампании. Или уроки в школах», – рассказал Боатенг.

Напомним, в матче 18 тура чемпионата Италии между «Интером» и «Наполи» (1:0) защитник неаполитанцев Калиду Кулибали в течение всей встречи подвергался расистским оскорблениям. Кулибали был удален в этом матче за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport