«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюста

Автор: Вадим Павлов 0

Сен-Жюст

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюста. Сине-бело-голубые предложили за 22-летнего голландца порядка 10 млн евро.

Согласно имеющейся информации, защитник «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюст в зимнее трансферное окно может стать игроком «Зенита». Сообщается, что петербуржский клуб предложил «Фейеноорду» порядка 10 млн евро за 22-летнего футболиста.

Сообщается, что контракт Сен-Жюста с «Фейеноордом» действует до лета 2021 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Джерри Сен-Жюст принял участие в 13 матчах за «Фейеноорд», в которых отметился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Зенит» располагается на 1-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Rijnmond.nl

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