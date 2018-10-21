Сергей Степашин: «Когда Александр был в «Динамо», то он бы так не поступил»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» — 1:0, а также высказался о ситуации с нападающим санкт-петербургского клуба Александром Кокориным. Футболист обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.

«Зенит» плохо сыграл, на самом деле. Для «Динамо» победа очень важна, потому что если бы было четвертое поражение подряд было бы плохо. Я думаю, что сейчас дела пойдут хорошо. И психологически это очень важно, о чем Хохлову я сейчас и скажу.

По поводу Кокорина? Когда Александр был в «Динамо», то он бы так не поступил. Привет «Зениту», — сказал Степашин

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»