«Краснодар» приобрел полузащитника сборной Швеции Кристоффера Олссона

«Краснодар» объявил о трансфере шведского хавбека Кристофера Олссона. 23-летний полузащитник присоединится к «быкам» на сборе в Испании.

Полузащитник шведского «АИК» Кристоффер Олссон в ближайшее время станет игроком «Краснодара». Как сообщает пресс-служба «быков», трансфер игрока в краснодарский клуб уже согласован. 23-летний швед прибудет на сбор черно-зеленых в Марбелью, где подпишет контракт и начнет подготовку с командой ко второй части сезона-2018/19.

В нашей #BullsFamily ожидается пополнение! Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком «Краснодара». Шведский АИК и «Краснодар» согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт. pic.twitter.com/PriWVmr0sW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении Олиссона заинтересованы «Фиорентина», «Удинезе» и «Сельта».

На его счету 5 матчей за сборную Швеции, в которых он отметился 1-й голевой передачей. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

Профессиональную карьеру 23-летний швед начал в лондонском «Арсенале», за основную команду которого провел один матч. За АИК Олссон забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 76 матчах.

Фото: Global Look Press

Видео: официальный сайт «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара»