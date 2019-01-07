«Краснодар» приобрел полузащитника сборной Швеции Кристоффера Олссона

Автор: Вадим Павлов 0

Олссон

«Краснодар» объявил о трансфере шведского хавбека Кристофера Олссона. 23-летний полузащитник присоединится к «быкам» на сборе в Испании.

Полузащитник шведского «АИК» Кристоффер Олссон в ближайшее время станет игроком «Краснодара». Как сообщает пресс-служба «быков», трансфер игрока в краснодарский клуб уже согласован. 23-летний швед прибудет на сбор черно-зеленых в Марбелью, где подпишет контракт и начнет подготовку с командой ко второй части сезона-2018/19.

Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении Олиссона заинтересованы «Фиорентина», «Удинезе» и «Сельта».

На его счету 5 матчей за сборную Швеции, в которых он отметился 1-й голевой передачей. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

Профессиональную карьеру 23-летний швед начал в лондонском «Арсенале», за основную команду которого провел один матч. За АИК Олссон забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 76 матчах.

Фото: Global Look Press
Видео: официальный сайт «Краснодара»
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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