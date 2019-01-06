Францеск Фабрегас: «Надеюсь, я еще надолго останусь техничным игроком»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас поделился мнением о своей карьере. Испанец близок к переходу в «Монако».

«Такое ощущение, что я начал играть на профессиональном уровне только на прошлой неделе, и вот уже 15 лет пролетело.

Много времени прошло, но молодым игрокам, когда они только начинают, я советую наслаждаться каждой секундой, потому что все очень быстро проходит.

В футболе надо быть готовым к бою каждые три дня, необходимо уметь справляться с критикой, спокойно относиться, когда люди оценивают, насколько ты хорош – бывают взлеты и падения.

Иногда кажется, что ты еще молод, что впереди много времени, но время летит быстро, так что нужно наслаждаться каждой секундой.

Мне всегда была присуща хорошая игра в пас, и такое ощущение, что это умение росло и развивалось вместе со мной, такие вещи действительно никуда не уходят, потому что это техника.

Физическая форма может уйти, когда ты становишься старше, острота, резкость, но техника остается, если она у тебя есть, так что надеюсь, я еще надолго останусь техничным игроком», – сказал Фабрегас.

Фабрегас играл за лондонский «Челси» с 2014 года. Всего полузащитник сыграл 137 игр и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»