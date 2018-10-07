Со счетом 43:1 завершился матч третьего дивизиона чемпионата России по футболу

«СШ-75» одержал разгромную победу над «Интером» в матче третьего дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 43:1 в пользу «СШ-75».

5 октября на стадионе «Автомобилист» команда «СШ-75» в рамках 27-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона принимала соперников из «Интера». Встреча завершилась рекордным для лиги результатом – разгромной победой хозяев со счетом 43:1.

«СШ-75» занимает десятое место в турнирной таблице московской зоны третьего дивизиона, «Интер» находится на последней, 15-й строчке.

Напомним, в конце августа футбольный клуб «Титан» из Клина отчислил из команды полузащитника Аршена Цаголова, который стал автором автогола в матче 20-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона с «Металлистом» из Королева (1:7). Цаголов на 90-й минуте забил в собственные ворота, пробежав с мячом от центра поля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»