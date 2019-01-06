Оле-Гуннар Сульшер намерен приобрести 3-х футболистов в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер проведет встречу с руководством клуба. Норвежский специалист намерен обсудить приобретение 3-х футболистов в текущее трансферное окно.

Как сообщают британские СМИ, на следующей неделе запланирована встреча главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер с руководством клуба. Сообщается, что наставник «красных дьяволов» намерен обсудить трансферные планы с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом.

Согласно имеющейся информации, норвежский специалист намерен приобрести трех игроков: хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Тоби Алдервейрелдом и, согласно новому договору, сумма отступных за бельгийца составляет 25 млн фунтов.

Также ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не намерено усилять состав в зимнее трансферное окно.

Под руководством Оле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» провел 5 матчей, одержав в них 5 побед с общим счетом 16:3. После 21 сыгранного тура «красные дьяволы» расположились на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков.