Александр Филимонов: «Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. Думаю, сам Каррера это разрушил»

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Также шестикратный чемпион России в составе красно-белых высказался о ситуации Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Как я оцениваю Карреру? Когда был единый коллектив, «Спартак» нравился. И это сразу бросалось в глаза. Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого «Спартак» к себе не подпускал. Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно.

Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил. Приглашение новых людей, увольнение тех, кто работал в чемпионской команде. Этот негатив и сказался.

Все определяется результатом и цифрами. А цифры говорят, что без Глушакова команда играет хуже, чем с ним. Если он хотел убрать тренера, почему на поле с ним был результат? Не понимаю. Мастерство тренера и заключается в том, чтобы не допускать таких ситуаций. И руководителя клуба, кстати, тоже.

Я против Карреры? Нет, я считаю, что главный тренер всегда отвечает за все. Чемпионство – его заслуга. Но дальнейший развал – тоже его вина. Не понимаю, почему все ополчились именно на Глушакова.

Жаль ли мне Кокорина и Мамаева? Есть у Бескова такое выражение: команда заслуживает того, чего заслуживает. Можно и к этой ситуации его применить. Случалось ли подобное с моим поколением? Слышал всякое, но на моей памяти ничего такого не было. В пьяном состоянии не лез на людей с кулаками.

Делом Кокорина и Мамаева был шокирован. Ощущение безнаказанности какое-то… Нет, мы тоже отдыхали. Но наше советское воспитание в таких ситуациях все время зажигало лампочку: молодой человек, могут быть последствия! Как бы ты высоко ни взлетал, как бы много денег ни заработал, нужно оставаться человеком. Так нас воспитывали. И даже если мы нарушали режим, хамства и агрессии себе не позволяли. Должно быть уважение к человеку и к личности. А тут оно отсутствует… Грустная тема. С гораздо большим удовольствием я бы обсуждал игру Кокорина, а не то, что он натворил. И мои оценки тут явно ни на что не повлияют. На решение суда тем более», — рассказал Александр Филимонов.

Напомним, в мае 2018 года Александр Филимонов объявил о завершении карьеры.

За свою карьеру экс-голкипер «Спартака» и сборной России 6 раз выиграл чемпионат России и 1 раз — Кубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс