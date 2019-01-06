Фабио Капелло: «Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о легендарном наставнике сборной СССР и киевского «Динамо» Валерии Лобановском. 72-летний итальянец признался, что считает украинского специалиста одним из лучших тренеров в мире.

«Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире. Он сделал действительно что-то новое в футболе.

Его команды играли в по-настоящему красивый футбол, с новыми идеями. Он, по сути, стал строителем такой большой команды, как киевское «Динамо», — заявил Фабио Капелло.

Напомним, Валерий Лобановский привел сборную СССР к серебряным медалям чемпионата Европы в 1988 году. Под его руководством киевское «Динамо» выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 раз становилось обладателем Кубка СССР, 3 раза выигрывало Суперкубок СССР, а также становилось лауреатом Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка обладателей кубков.

Сегодня, 6 января, легендарному тренеру сборной СССР и киевского «Динамо» Валерию Лобановскому могло бы исполниться 80 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: 360tv.ru