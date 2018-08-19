Премьер-лига. 4-й тур. «Ростов» разгромил красноярский «Енисей» со счетом 4:0

«Ростов» Валерия Карпина одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0. Дубль на свой счет оформил Бьорн Сигурдарсон.

Премьер-лига. 4-й тур.

РОСТОВ — ЕНИСЕЙ — 4:0 (2:0).

Ростов-на-Дону. 19 августа.

Стадион «Ростов Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев (Щадин, 83), Салетрос, Гулиев, Ионов (Зуев, 66), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Гавазай (Саркисов, 54), Ятченко (Грицаенко, 66), Фатуллаев (Зотов, 46), Огуде, Комолов, Костюков, Бодул.

Голы: 1:0 – Сигурдарсон (31), 2:0 – Сигурдарсон (35), 3:0 – Ионов (58), 4:0 – Гулиев (83).

Предупреждения: Вилюш (57), Дугалич (57), Скопинцев (60), Огуде (70).

6 (5) удары (в створ) 11 (4)

14 фолы 6

0 угловые 5

0 офсайды 3

54 владения мячом % 46

Первый тайм прошел в равной борьбе: команды обменялись опасными ударами. Красноярский «Енисей» мог открыть счет благодаря удару Костюкова, но мяч попал в перекладину. На 30-ой минуте встречи ростовчане создали контратаку, после которой нападающий Бьорн Сигурдарсон реализовал выход один на один. Уже через четыре минуты исландец оформил дубль после сольного прохода Аяза Гулиева. «Енисей» не смог отыграться до свистка на перерыв.

Во втором тайме «Ростов» увеличил счет до разгромного: Алексей Ионов расстрелял ворота Юрченко после подачи Дмитрия Скопинцева. Попытки «Енисея» атаковать через центр поля оказались тщетны. Как и первом тайме, удар Костюкова опять угодил в каркас ворот и спас ростовчан от пропущенного гола. За семь минут до конца основного времени Аяз Гулиев забил красивейший гол с дальней дистанции. В итоге, подопечные Валерия Карпина одержали третью победу в четырех турах российской Премьер-лиги. «Енисей» же терпит третье поражение в чемпионате и продолжает свою безвыигрышную серию выездных матчей, которая увеличилась до семи матчей. Кроме того, подопечные Дмитрия Аленичева пока так и не отметились в Премьер-лиге забитыми голами на выездных играх.

Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»