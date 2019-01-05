Александр Самедов — фанатам «Спартака»: «Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни!»

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Самедов

Хавбек Александр Самедов покинул «Спартак». Он попрощался с фанатами команды.

Напомним, полузащитник Александр Самедов и московский «Спартак» расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Игрок написал обращение к фанатам «Спартака» в своем инстаграме:

«Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа моей жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами! Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство «Спартака» стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шел вперед, зная, что вы рядом!

От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон.

Слова благодарности хочу так же адресовать руководству клуба и самой народной команде России — «Спартак» мой родной дом, я буду помнить об этом всегда».

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Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа моей жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами! Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство "Спартака" стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шёл вперёд, зная, что вы рядом! От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон. Слова благодарности хочу так же адресовать руководству клуба и самой народной команде России — "Спартак" мой родной дом, я буду помнить об этом всегда.

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Фото: Global Look Press

Источник:  Инстаграм Александра Самедова

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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