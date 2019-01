Франк Рибери грубо ответил на критику за потребление «золотого стейка»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил жесткую критику в свой адрес за поедание «золотого стейка» стоимостью € 1200. Француз дал жесткий ответ.

Француз опубликовал видео в своем твиттере, как знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae подает ему «золотой стейк». После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7 👑 #ELHAMDOULILLAH 🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq

— Franck Ribéry (@FranckRibery) January 3, 2019