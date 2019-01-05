Франк Рибери грубо ответил на критику за потребление «золотого стейка»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил жесткую критику в свой адрес за поедание «золотого стейка» стоимостью € 1200. Француз дал жесткий ответ.

Француз опубликовал видео в своем твиттере, как знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae подает ему «золотой стейк». После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7 👑 #ELHAMDOULILLAH 🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) January 3, 2019

В ответ на это 35-летний футболист написал следующее:

«2019 год начался с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Имейте своих матерей, бабушек и все свое генеалогическое древо.

Я не должен вам ничего. Все, чего я добился, есть у меня благодаря богу, мне лично, а также близким людям, которые верили в меня».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Франка Рибери

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»