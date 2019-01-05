Франк Рибери грубо ответил на критику за потребление «золотого стейка»

Автор: Владимир Шевелев 0

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил жесткую критику в свой адрес за поедание «золотого стейка» стоимостью € 1200. Француз дал жесткий ответ.

Француз опубликовал видео в своем твиттере, как знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae подает ему «золотой стейк». После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста.

В ответ на это 35-летний футболист написал следующее:

«2019 год начался с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Имейте своих матерей, бабушек и все свое генеалогическое древо.

Я не должен вам ничего. Все, чего я добился, есть у меня благодаря богу, мне лично, а также близким людям, которые верили в меня».

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер Франка Рибери

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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