Жозе Моуринью отказался возглавить клуб из Португалии

Автор: Владимир Шевелев 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал «Бенфике». Португальский клуб вчера уволил Руя Виторию.

Президент «Бенфики» Луис Фелипе Вейра решил серьезно подойти к поискам нового специалиста и предложил Моуринью возглавить команду.

55-летний португалец отказал, мотивируя это тем, что возвращение в Португалию сейчас не входит в его планы.

Моуринью уже работал в «Бенфике»: в сентябре 2000 года он возглавил команду, но был уволен через три с половиной месяца.

Фото: Global Look Press

Источник:  Record

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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