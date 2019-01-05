Жозе Моуринью отказался возглавить клуб из Португалии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал «Бенфике». Португальский клуб вчера уволил Руя Виторию.
Президент «Бенфики» Луис Фелипе Вейра решил серьезно подойти к поискам нового специалиста и предложил Моуринью возглавить команду.
55-летний португалец отказал, мотивируя это тем, что возвращение в Португалию сейчас не входит в его планы.
Моуринью уже работал в «Бенфике»: в сентябре 2000 года он возглавил команду, но был уволен через три с половиной месяца.
Фото: Global Look Press
Источник: Record